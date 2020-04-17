Департамент транспорта Москвы оценил эффект введения пропусков

17.04.2020, 12:48, Новости дня

Число людей, пользующихся общественным и личным транспортом в столице за 16 апреля сократилось на 516 тысяч по сравнению с 14 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Уникальных пассажиров в личном и общественном транспорте вчера, 16 апреля, было на 516 тыс. меньше, чем два дня назад, 14 апреля, но на 59 тыс. больше, чем в среду, 15 апреля. 90% прибавившихся за день пассажиров передвигались на личном транспорте. Дороги в Москве сегодня были на 85% свободнее, чем четыре недели назад», – приводит АГН «Москва» сообщение департамента.

Отмечается, что по состоянию на 10.00 пассажиропоток метро снизился на 85%, наземный транспорт – на 84% , пригородные электрички – на 67%, такси – на 64%, а также 64% от общего числа личных авто.

Кроме того, по указу мэра приостановлена работа каршеринга.

Со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

Контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.