ООН, ЕС и США приветствуют обмен заключенными в восточной Украине

17.04.2020, 12:31, Новости дня

ВАШИНГТОН – ООН, Евросоюз и США приветствовали обмен заключенными в восточной Украине, где уже 6 лет тянется вооруженный конфликт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что эта «гуманитарная акция» в преддверии православной Пасхи «послужит позитивным шагом в направлении дальнейшего прогресса, в том числе постоянного перемирия», сообщается в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«В рамках продолжающихся мирных усилий ожидаются дальнейшее разъединение войск и беспрепятственный гуманитарный доступ через контактную линию», – добавил он.

Гутерриш призвал все причастные к конфликту стороны «принять дальнейшие меры для обеспечения прогресса» в имплементации мирных соглашений.

«Полная имплементация Минских соглашений – единственный способ достичь устойчивого и мирного разрешения конфликта в восточной Украине», – отметил официальный представитель координатора по внешней политике и политике безопасности ЕС Петер Стано.

«Россия и пользующиеся ее поддержкой вооруженные формирования должны гарантировать свободу передвижений через контактную линию», – говорится в его заявлении.

Евросоюз также подтвердил, что решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Министры иностранных дел Франции и Германии в совместном заявлении отметили, что обмен заключенными «представляет собой значительный прогресс» в направлении имплементации Минских соглашений и итогов парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, «в плане соблюдения режима прекращения огня, разминирования, открытия новых пропускных пунктов и выявления новых зон разъединения».

Посольство США в Украине в своем «Твиттере» приветствовало обмен заключенными и высоко оценило усилия украинского правительства «по достижению дипломатического решения спровоцированного Россией конфликта в Украине».

Посольство также призывает Россию «немедленно освободить всех остальных украинцев, несправедливо удерживаемых под стражей, и полностью вывести свои войска с украинской территории».