 

Республиканцы в сенате США призывают к отставке главы ВОЗ

17.04.2020, 12:30, Новости дня

Американские законодатели-республиканцы призывают президента Дональда Трампа не выделять финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока ее генеральный директор не подаст в отставку.

Семнадцать республиканцев из Комитета по международным делам Палаты представителей направили Трампу письмо, высказавшись в поддержку его решения приостановить финансирование ВОЗ и рекомендовав увязать вопрос о возобновлении финансирования с отставкой главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

В своем письме конгрессмены подчеркивают, что утратили доверие к Гебрейесусу, и возлагают вину за масштаб международного кризиса в сфере здравоохранения на ВОЗ и Коммунистическую партию Китая, хотя и отмечают «важную роль» ВОЗ в мире.



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