 

Музыкант Стас Море написал песню в благодарность врачам

17.04.2020, 12:30, Новости дня

Российский исполнитель Стас Море презентовал новую музыкальную композицию «#СпасибоВрачи» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Новая музыкальная композиция уже доступна для прослушивания и скачивания на музыкальных сервисах. В композиции Стас Море выражает благодарность и поддержку врачам, а также призывает людей оставаться дома, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также исполнитель запустил в Instagram челлендж в поддержку медицинских работников в период борьбы с распространением коронавируса.

Для того чтоб поддержать челлендж, необходимо записать кавер-версию на музыкальную композицию «#СпасибоВрачи», опубликовать видео в своем Instagram-аккаунте и поставить хештеги: #счастьеесть, #мывместе, #спасибоврачи. 

«В этой непростой ситуации, с которой столкнулись люди всей планеты, наш человеческий долг поддержать тех, кто в прямом смысле бьется за наше здоровье и нашу жизнь. Давно человечество не получало такого глобального вызова, и самый сильный удар получают врачи. Каждый может поддержать наших медбратьев и медсестер своим способом», – отмечает певец. 

По словам заместителя гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислава Даванкова, уже более 80 тыс. человек стали волонтерами акции #МЫВМЕСТЕ. 

«Они помогают всем, кому сейчас особенно нужна помощь: покупают продукты, оказывают психологическую поддержку, предоставляют бесплатные онлайн-консультации. А со вчерашнего дня каждый россиянин, став волонтером, может оказать помощь медработникам – врачам, медсестрам, медицинскому персоналу. Для этого на сайте мывместе2020.рф появилась специальная кнопка «Личный помощник врача», – сказал он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / В пригороде Уфы задержали готовившего совершить теракт бандита

11.03 / Туроператоры оценили влияние коронавируса на возможность отдыха россиян в Турции

17.02 / Ученые нашли связь между курением марихуаны и ложными воспоминаниями

04.02 / Диетолог рассказала о вредящих иммунитету продуктах

17.03 / Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

03.02 / Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет лишения свободы

04.02 / “Джокер” назван лучшим фильмом года – альтернативная премия “Оскар” от украинского Google

16.03 / Прибывающих из Белоруссии в Москву обязали проходить двухнедельный карантин

21.02 / Дерматолог рассказала, о чем могут свидетельствовать пятна на коже

03.02 / Spiegel рассказал, как Трамп и немецкий телеканал заблудились в географии США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска