Коронавирус подтвердили более чем у 100 медработников в Петербурге
17.04.2020, 12:30, Новости дня
Коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете здравоохранения.
Таким образом, примерно каждый 15-й заразившийся коронвирусом в городе является медработником.
«В Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По последним данным, в городе выявлены 1 507 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья.
Сообщается также, что число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге почти в три раза превысило показатель четверга – 424 против 154.
В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.
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