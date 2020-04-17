Коронавирус подтвердили более чем у 100 медработников в Петербурге

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17.04.2020, 12:30, Новости дня

Коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете здравоохранения.

Таким образом, примерно каждый 15-й заразившийся коронвирусом в городе является медработником.

«В Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По последним данным, в городе выявлены 1 507 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья.

Сообщается также, что число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге почти в три раза превысило показатель четверга – 424 против 154.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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