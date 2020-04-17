 

Доноры плазмы крови для лечения COVID-19 будут получать вознаграждение

17.04.2020, 12:20, Разное

Сдать свою плазму могут вылечившиеся от коронавируса граждане от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний, ВИЧ и гепатита.

В ближайшее время в Москве будут принятые нормативно-правовые акты, регулирующие порядок и размер вознаграждения, заявила вице-мэр Анастасия Ракова журналистам. Сейчас запущена горячая линия по вопросам донорства плазмы для лечения коронавируса,

«Ежедневно от инфекции излечиваются около 100-150 человек. Сейчас таких людей уже около 1500, а значит, в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией – помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», – обратилась вице-мэр к горожанам.

Донором плазмы крови может стать выздоровевший от COVID-19 человек от 18 до 55 лет, имеющий отрицательный анализ на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горячая линия по донорству плазмы работает ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.

Цель переливания плазмы заключается в том, чтобы передать антитела крови выздоровевшего человека пациенту в острой фазе заболевания. Ученые называют этот метод «терапией пассивными антителами», поскольку человек получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации. 

Переливание плазмы крови с переменным успехом использовалось при вспышке атипичной пневмонии в Гонконге и во время эпидемии Эболы в Африке. Эффективность применения данного метода в лечении COVID-19 пока не изучена полностью, однако на его распространении настаивает, в частности, иммунолог Университета Джона Хопкинса Артуро Касадевалл.



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