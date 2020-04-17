Прорыдавшая 11 дублей Волкова: Завел молодую любовницу
17.04.2020, 12:18, Разное
По словам актрисы, работа в сериале “Любовь лечит” стала для
нее особенной. Героиня теленовеллы, бизнес-леди Светлана, во многом похожа на
саму Екатерину.
“История ее жизни гораздо сложнее. Она много работает и
уверена, что за спиной крепкий тыл, любимый мужчина. Но муж оказался человеком
слабым, завистливым. Не добившись успеха в бизнесе, он нашел способ поднять
самооценку – завел молодую любовницу”, – написала знаменитость в “Инстаграм”.
Екатерина Волкова призналась, что, работая над проектом “Любовь
лечит”, испытывала массу эмоций. “Я плакала не только в кадре, но и чтобы
помочь партнерам, когда снимались их крупные планы. Так эмоции получаются
по-настоящему живыми. В итоге прорыдала 11 дублей – на несколько
картин вперед”, – поделилась звезда сериала “Воронины”.
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Артистка уверена, что теленовелла “Любовь лечит” никого не
оставит равнодушным. Отдельную благодарность Екатерина Волкова выразила режиссеру фильма
Марии Маханько. Также она сказала спасибо партнерам по съемочной
площадке: Роману Полянскому, Андрею Заводюку, Валерию Баринову, Максиму
Коновалову, Ирине Багиной, Артему Фадееву и другим. Премьера сериала “Любовь лечит” состоится на телеканале “Dомашний” 17 апреля в 19:00 мск.
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