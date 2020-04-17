Прорыдавшая 11 дублей Волкова: Завел молодую любовницу

17.04.2020, 12:18, Разное

По словам актрисы, работа в сериале “Любовь лечит” стала для

нее особенной. Героиня теленовеллы, бизнес-леди Светлана, во многом похожа на

саму Екатерину.

“История ее жизни гораздо сложнее. Она много работает и

уверена, что за спиной крепкий тыл, любимый мужчина. Но муж оказался человеком

слабым, завистливым. Не добившись успеха в бизнесе, он нашел способ поднять

самооценку – завел молодую любовницу”, – написала знаменитость в “Инстаграм”.

Екатерина Волкова призналась, что, работая над проектом “Любовь

лечит”, испытывала массу эмоций. “Я плакала не только в кадре, но и чтобы

помочь партнерам, когда снимались их крупные планы. Так эмоции получаются

по-настоящему живыми. В итоге прорыдала 11 дублей – на несколько

картин вперед”, – поделилась звезда сериала “Воронины”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 16 Апр 2020 в 11:59 PDT

Артистка уверена, что теленовелла “Любовь лечит” никого не

оставит равнодушным. Отдельную благодарность Екатерина Волкова выразила режиссеру фильма

Марии Маханько. Также она сказала спасибо партнерам по съемочной

площадке: Роману Полянскому, Андрею Заводюку, Валерию Баринову, Максиму

Коновалову, Ирине Багиной, Артему Фадееву и другим. Премьера сериала “Любовь лечит” состоится на телеканале “Dомашний” 17 апреля в 19:00 мск.