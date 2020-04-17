 

Набиуллина увидела небольшой рост экономической активности в России

17.04.2020, 12:16, Новости дня

Смягчение на работу предприятий в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, привело к стабилизации и даже небольшому экономическому росту, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация, плюс постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечила на прошлой неделе не только стабилизацию, но даже некоторый подъем экономической активности в сравнении с предшествующей неделей», – цитирует ТАСС Набиуллину.

По ее словам, это видно и по некоторому восстановлению потребления электричества, и по некоторому росту финансовых потоков». 

Председатель ЦБ отметила, что текущий год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. 

«В любом случае год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. Опубликованный на этой неделе прогноз МВФ предполагает в 2020 году спад мировой экономики на 3% – более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008-2009 годов», – сказал она.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в РФ исключена вероятность дефолта, подобного объявленному в 1998 году.



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