В Таджикистане повторно отменили намазы в мечетях из-за коронавируса

17.04.2020, 12:10, Новости дня

Совет улемов Исламского центра Таджикистана в связи с возможным распространением коронавируса вновь запретил проводить в мечетях страны общественный намаз и религиозные обряды. Запрет вступит в силу 18 апреля и будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

В тексте решения запрещается: совершение коллективного намаза, проведение намаза “таровех” (читается исключительно в месяц Рамазан), “ифтара” (прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца), а также “идгардака” (праздничные детские гуляния).

Совет улемов Исламского центра Таджикистана сообщает, что решение принято с учетом опыта ведущих исламских государств, а также соседних стран – Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, запретивших богослужение в мечетях из-за эпидемии коронавируса.

В 2020 году священный для мусульман месяц Рамазан начинается 24 апреля и продлится до 23 мая. Совет улемов призывает выплачивать закят и другие пожертвования нуждающимся людям, сиротам, беспризорным и инвалидам.

В решении также говорится, что верующие, которые собирались совершить хадж в этом году, накопленные на эту цель средства “должны потратить вначале на благоустройство своих домов и обеспечение семей, а затем на богоугодные дела, такие как проведение водопроводов, строительство колодцев, мостов”.

Ранее власти Саудовской Аравии призвали всех мусульман мира до стабилизации ситуации с распространением коронавируса воздержаться от планирования поездок в хадж и посещения святынь ислама в Мекке и Медине.

Совет улемов также просил верующих строго соблюдать рекомендации врачей и меры Министерства здравоохранения и социальной защиты населения во время поста и других церемоний.

4 марта Cовет улемов Исламского центра Таджикистана в связи с угрозой распространения коронавируса уже запрещал совершать в мечетях общественный намаз. Однако спустя две недели Комитет религии и упорядочения традиций и обрядов страны отменил это решение. В настоящее время в стране действует более 250 соборных мечетей. Официально в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.