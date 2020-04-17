 

Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных

17.04.2020, 12:08, Новости дня

Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«При таком пристальном внимании, которое врачи и ученые уделяют буквально каждому эпизоду заболевания, абсолютно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных. Были опубликованы материалы, доказывающие, что через домашних животных заражение не происходит», – передает РИА «Новости» слова ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой.

По словам эксперта, за время пандемии, которая длится уже несколько месяцев, эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути передачи вируса.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Зеленский: У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов

12.02 / Финны попросили парламент повысить цены на авиабилеты

24.02 / Начались слушания об экстрадиции Ассанжа из Британии в США

07.03 / В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус

21.02 / Представлен смартфон Energizer с батареей на 6000 мАч

11.03 / Политолог: Поправки в Конституцию сделают работу муниципальной власти более эффективной

25.03 / Ремонт дорог по нацпроекту начался в Туле

09.02 / Футболист сборной Англии обвиняется в расизме

11.03 / Названы категории граждан, на которых не распространяется карантин по коронавирусу в Москве

06.03 / Западные СМИ оценили договоренность Путина и Эрдогана по Идлибу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска