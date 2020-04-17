Джонни Депп завел Instagram: миллион подписчиков за 10 часов, песня про изоляцию и другие особенности блога актера

17.04.2020, 11:55, Разное

На период самоизоляции все общение переместилось из реальной жизни в виртуальную, а прямые эфиры в Instagram теперь заменяют пользователям этого приложения просмотр ток-шоу. Так, недавно в своем первом прямом эфире поучаствовала Кэмерон Диас. А теперь к сетевому пространству присоединился еще один цифровой отшельник — актер Джонни Депп, который до этого соцсетями особенно не интересовался. Не прошло еще и суток с момента запуска нового звездного Instagram — а количество подписчиков Деппа уже близится к двум миллионам, и к вечеру этой пятницы актер наверняка поставит какой-нибудь рекорд. Что же до причин появления этого блога — по-видимому актер, который не имеет теперь возможности общаться с друзьями и знакомыми, выбрал эту платформу как новый способ связи с миром.

Уже по первым публикациям музыканта понятно, что Джонни действительно есть, что этому самому миру сказать. Специально для своих подписчиков актер записал свою версию песни Джона Леннона “Изоляция”, для которой он на пару со своим другом, музыкантом Джеффом Беком, придумал новую аранжировку. Также Депп записал для своих подписчиков 8-минутное видео с пространной речью о происходящем:

Я никогда раньше не присутствовал в мире социальных медиа. Наверное, потому что особой нужды в этом у меня до недавнего времени не было. Но сейчас пришло время вступить в диалог, потому что угроза невидимого врага уже привела к непоправимым трагедиям и смертям множества людей. Люди болеют, и некому их лечить, они заболевают и борются за каждый вздох, они умирают в ужасающе больших количествах. А остальные не в состоянии обеспечить своих детей и семьи из-за условий глобальной пандемии, они потеряли источники дохода и свой бизнес. Некоторые и вовсе оказались на улице без каких-либо средств защиты.

Фото из Instagram Джонни Деппа

Я знаю, что сейчас нам кажется, что у нас всех связаны руки, и в каком-то смысле так и есть. Но наши сердца и умы свободны и мы можем позаботиться друг о друге. Именно посредством заботы мы сможем помочь друг другу и победим. Она — эта забота, находится прямо у нас под носом, главное суметь ее разглядеть.

Мы должны воспользоваться предоставленным нам временем с умом и не поддаваться желанию закрыться. Нам нужно продолжать оставаться такими же любопытными, учиться новому. Сегодня уже не вернется и закончится в считанные часы. Поэтому мы просто обязаны придумать новые методы, чтобы адаптироваться к этому времени. Создайте сегодня то, что поможет вам и вашим близким завтра. Сделайте что угодно, что, на ваш взгляд, может как-то улучшить чей-то день.

Помню, когда мои дети росли, они часто приходили ко мне с фразой: папа, нам скучно. И ответ у меня всегда был только один: мы не имеем права скучать, всегда есть, чем заняться. Порисовать, почитать, снять фильм на свой телефон, сыграть на музыкальном инструменте. Нет инструмента? Создай его сам. И играй музыку сколько хочешь — главное, учитывай при этом пожелания соседей. Спасибо, что выслушали меня. А также спасибо, что поддерживали меня в это непростое время все последние годы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp)16 Апр 2020 в 11:05 PDT

Последнее обращение, по-видимому, относится к судебному разбирательству с бывшей супругой актера Эмбер Херд, которое не так давно приобрело новый поворот. Напомним, конфликт между Джонни Деппом и Эмбер Херд начался после их развода в 2016 году, когда последняя обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую свое имя, он потребовал 50 миллионов долларов. Судебное разбирательство продолжалось вплоть до последних дней, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых стало очевидным, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное судебное разбирательство, которое должно поставить точку в отношениях этой пары. Незадолго до него в поддержку актера также высказались его бывшая супруга Ванесса Паради, а также его коллеги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Джонни Депп и Эмбер Херд