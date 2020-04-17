Припадки и галлюцинации: Коронавирус затрагивает мозг

17.04.2020, 12:01, Разное

Вместе с ростом числа зараженных COVID-19, растет и количество случаев, когда помимо поражения легких и сердца, у пациентов наблюдались и неврологические симптомы — припадки, галлюцинации, потеря обоняния и вкуса.

10 апреля китайские врачи опубликовали исследование 214 случаев заражения COVID-19 в Ухани. У более трети (36.4%) пациентов были неврологические симптомы. Наиболее распространенные — головные боли, головокружение, нарушение сознания, потеря обоняния и вкуса. У некоторых пациентов были зафиксированы судороги и инсульт.

– Когда вирус впервые появился, было общее ощущение, что у него практически нет неврологических симптомов. Только легочный процесс, — сказал Эндрю Джозефсон, заведующий кафедрой неврологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — Эта статья должна открыть всем глаза на то, что эта болезнь затрагивает и мозг тоже.

Пока неизвестно, вызваны ли неврологические симптомы непосредственно вирусом, который проникает в нервную систему, или иммунным ответом организма на инфекцию.

Неврологические симптомы коронавируса могут проявиться спустя десятилетия. Эпидемиологические исследования и лабораторные эксперименты с другими вирусами показали, что тяжелые инфекции могут запустить цепь молекулярных изменений, которые увеличат шансы на то, что много лет спустя у носителя проявится болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Но неврологи все еще спорят о том, есть ли связь между этими болезнями и вирусными инфекциями.

Потеря обоняния и вкуса, наблюдающиеся у пациентов с COVID-19, часто встречаются при других респираторных инфекциях. Влияет ли коронавирус на рецепторы и нервы, которые переносят сигналы о запахе в мозг, пока неизвестно.

Новый коронавирус — не единственный известный вирус, поражающий нервную систему. Исследования на людях и животных показали, что ВИЧ, корь и штаммы гриппа, которые не относятся к коронавирусам, могут поражать мозг и влиять на его работу через воспалительные процессы в других частях тела.