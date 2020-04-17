 

В Москве решили оказать поддержку более чем 11 тыс. компаний-арендаторов

17.04.2020, 11:53, Новости дня

Больше 11 тыс. московских компаний, арендующих недвижимость или землю у города и пострадавших из-за коронавируса, получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей на все время простоя.

Это предприятия, которые работают в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Данный инструмент поддержки был утвержден Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 млрд рублей.

«Арендаторам городского имущества, чья деятельность серьезно пострадала из-за кризиса и приостановки работы, была направлена инструкция по получению городской поддержки. Уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru», – рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы воспользоваться этой помощью, предпринимателям нужно направить обращение в Департамент городского имущества. К нему необходимо приложить материалы фотофиксации, подтверждающие фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами.

«Обращения принимаются в электронном виде через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес Департамента городского имущества до конца 2020 года. После успешного рассмотрения обращений арендаторам будет пересчитана арендная плата», – отметил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделят на субсидии малому и среднему бизнесу 20-30 млрд рублей.

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