До конца заявочной кампании конкурса «Доброволец РФ – 2020» остались две недели

17.04.2020, 11:53, Новости дня

В РФ продолжается ежегодный Всероссийский конкурс «Доброволец РФ – 2020». Желающие могут подать заявку на участие до 30 апреля.

Подать заявку на участие можно на сайте DOBRO.RU в разделе «Конкурс». В эти дни финалисты «Доброволец РФ – 2019» активно участвуют в помощи людям во время пандемии в рамках акции #МЫВМЕСТЕ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К общероссийской акции помощи пожилым и маломобильным гражданам #МЫВМЕСТЕ присоединилось уже более 80 тыс. волонтеров и более 7 тыс. партнеров.

Конкурс проходит по 14 номинациям: «Доброе дело», «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Уверенные в будущем», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Помощь животным», «Оберегая сердцем», «Смелые сердцем», «Говорит волонтер», «Равенство возможностей», «Организатор добровольчества», «Малая родина», «Молодые душой».

По словам финалистки конкурса Юлии Сорокиной и команды «Дай пять», карантин лишь ускорил процесс перехода на дистанционные занятия в рамках ее проекта.

«Ситуация с карантином простимулировала сделать переход в онлайн быстрее. Поэтому с самого первого дня карантина в школах мы перевели наше репетиторство в онлайн, организовываем полноценные видео-уроки, тесты, задания». Дистанционным обучением занимается и команда волонтеров проекта Инклюзивный детский клуб «Кудрявый ежик», которые проводят онлайн-занятия для детей инвалидов», – отметила она.

Тем временем другой финалист конкурса – Владимир Плехов, который представлял проект «Неограниченная жизнь», во время пандемии реализует онлайн-трансляции культурных событий Сочи.

«Меры, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, перевели множество людей в статус маломобильного населения. Благодаря программе «Неограниченная жизнь», культурные события Сочи можно увидеть в прямом эфире. Для этих целей предоставляется необходимое оборудование и ресурсы», – рассказывает Плехов.

Команда проекта «СпасРезерв» выезжает к москвичам для оказания необходимой помощи на безвозмездной основе.

Волонтеры проекта «Аутизм? Будущее есть!» проводят благотворительные акции раздачи специализированной молочной продукции для детей со специфическими диагнозом: целиакия, непереносимость, плохая усвояемость молока, аутизм.

Финалист прошлого года Андрей Руднев руководит молодежным экологическим движением «Делай», волонтеры которого работают на выездах и помощи пожилым и маломобильным гражданам. Команда проекта выполняет более 20 выездов в неделю.

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Цель конкурса – выявление и поддержка инициативных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан, популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе.

Победители конкурса получают гранты до 2 млн рублей на реализацию своего проекта и образовательные гранты до 500 тыс. рублей на обучение и повышение квалификации. Призеры примут участие в обучающих стажировках, а также получат возможность представить свой проект руководству страны или региона.

Грантовый фонд Конкурса по инициативе президента Владимира Путина в 2020 году было увеличен вдвое – до 90 млн рублей.