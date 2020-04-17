“Шаг за шагом, а не все сразу”. Трамп представил план отмены карантина в США

17.04.2020, 11:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп представил план снятия ограничений в стране, сообщил Белый дом 16 апреля. План предусматривает поэтапную отмену введенного из-за пандемии коронавируса карантина.

Трамп предложил, чтобы штаты снимали ограничения “шаг за шагом, а не все сразу”.

Предлагаемые принципы позволяют губернаторам “открывать штаты или округа”, учитывая обстановку на местах.

“Рекомендации были разработаны ведущими медицинскими экспертами и основаны на проверяемых показателях, которые касаются ситуации в регионах”, – сказано в заявлении.

В Белом доме отметили, что благодаря усилиям всех американцев наблюдается “критический прогресс” в выравнивании кривой заражения коронавирусом по стране.

“Долгосрочная остановка в общенациональном масштабе не является жизнеспособной и может нанести широкомасштабный вред здоровью и благополучию наших граждан. Президентский подход защитит здоровье и безопасность американцев, а также заложит основу для экономического роста”, – считают в Белом доме.

В администрации Трампа сообщили, что разработанные принципы позволят здоровым американцам вернуться на работу, одновременно с этим пожилые люди и другие уязвимые лица будут находиться под защитой.

На брифинге 16 апреля Трамп уточнил, что план будет реализовываться с учетом специфики и ситуации в каждом штате, сообщил “Голос Америки”. Штат должен тоже применять поэтапный подход к возвращению американцев на рабочие места. Губернаторы смогут вносить исправления в реализацию плана в своих штатах, а также будут иметь право не возобновлять экономическую деятельность в случае высокого риска передачи инфекции.

Агентство Associated Press, которое проанализировало план, отметило, что на первом этапе он предусматривает строгое социальное дистанцирование для всех людей (нужно избегать собрания в количестве более 10 человек и отменить все несущественные поездки). На втором этапе разрешается возобновить поездки, но есть рекомендация избегать собрания людей в количестве более 50 человек. Третий этап предусматривает возвращение к нормальной жизни для большинства американцев, на этом этапе усилия будут направлены на выявление и изоляцию новых инфицированных. Каждая фаза будет длиться не менее 14 дней, чтобы убедиться, что ослабление не способствует росту передачи вируса.

Это постепенное открытие должно начаться в районах, где наблюдается снижение темпов инфицирования и проводится массовое тестирование населения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась. Согласно прогнозу агентства S&P, из-за пандемии коронавируса экономика США в 2020 году сократится на 5,2%.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заразилось более 670 тыс. человек, из которых 33 286 умерли. США занимают первое место в мире по числу инфицированных и смертельных исходов.