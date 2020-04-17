Минздрав с начала марта закупил 176 аппаратов ИВЛ – Степанов

17.04.2020, 11:35, Новости дня

С начала марта Украина закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких, их количество постоянно увеличивается. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляет 176 аппаратов. Это количество постоянно увеличивается. На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ”, – подчеркнул глава Минздрава.

27 марта заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине есть около 350 аппаратов искусственной вентиляции легких в инфекционных больницах, еще около 3,5 тыс. – в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.30 17 апреля коронавирус подтвержден у 4662 человек в Украине. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 больных уже выздоровели.