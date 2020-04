Меган Маркл и принц Гарри поработали доставщиками еды для малоимущих

17.04.2020, 11:31, Новости дня

На этой неделе Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в акции благотворительной организации Angel Food, оказывающей помощь малоимущим. Герцог и герцогиня Сассекские два дня доставляли еду нуждающимся.

По словам Меган Маркл, на этот шаг ее толкнуло желание, чтобы принц Гарри посмотрел на Лос-Анджелес глазами филантропа.

Звездная пара объехала в среду 14 адресатов, а в пасхальное воскресенье — шесть. Лицо Меган было закрыто медицинской маской, а на Гарри была синяя бандана. При этом пара решила надеть перчатку только на правую руку.

So sweet! Meghan and Harry personally deliver food to people while following CDC guidelines to keep themselves and everyone else safe. This comes after it was said the Duchess wants Harry “to see LA through the eyes of philanthropy.” #meghanmarkle #princeharry #royalfamily

Un post condiviso da 𝐃𝐮𝐜𝐡𝐞𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐒𝐮𝐬𝐬𝐞𝐱 (@diary.of.a.duchess) in data: 16 Apr 2020 alle ore 10:08 PDT