 

Индекс самоизоляции в Уфе опустился до критической отметки в 2,6 балла

17.04.2020, 11:31, Новости дня

По информации "Яндекс", 17 апреля индекс самоизоляции в Уфе составил всего 2,6 балла. За последние пару дней этот показатель снизился на целый балл. На городских улицах стало появляться все больше уфимцев.

Напомним, уровень самоизоляции граждан оценивается по пятибальной шкале, где 0 означает, что на улицах находится много людей, а 5 – все сидят по домам.

Отметим также, что с 20 апреля в Башкортостане будут ужесточены ограничительные меры. Работодателям необходимо будет подготовить для своих работников новые пропуска, а в общественный транспорт нельзя будет заходить без маски и перчаток.

Ранее ГТРК "Башкортостан" рассказывала, как можно провести самоизоляцию с пользой и сохранить при этом душевное равновесие.

В настоящий момент число пациентов COVID-19 в республике выросло до 191. За сутки выявлено 42 новых случая.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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