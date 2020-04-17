 

Лукашенко поведал о “забрезжившем маленьком лучике надежды”

17.04.2020, 11:30, Новости дня

В Беларуси справляются с распространением коронавируса. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, даже "маленький лучик надежды забрезжил". Так, уже освободилось больше коек, чем было госпитализировано людей.

"Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал", — подчеркнул Лукашенко.

Также он сообщил о том, что со следующей недели в школах должны начаться занятия, сообщает БелТА. По словам Лукашенко, надо "раскручивать" учебный процесс и втягивать в него детей, но действовать надо медленно, спокойно. Например, в деревне нет проблем, ОРВИ уже закончились, поэтому если могут заниматься — пусть занимаются. А в городах "неделя должна уйти на медленное втягивание детей в образовательный процесс." "Надо постепенно начинать учиться", — сказал глава Белоруссии.

В Белоруссии, по официальным данным, коронавирусом заболели 4204 человека, из них 40 человек умерли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / CNN бьёт тревогу – американские школьники «нахватались» у Трампа нетолерантности

18.02 / Несовершеннолетним террористам из Керчи грозит до двадцати лет тюрьми

24.02 / На Украине заявили о доступности ипотеки только торговцам оружием и наркотиками

10.02 / Производство алкоголя в России упало в январе

20.02 / Американец задержан в Москве по делу о взяточничестве

09.02 / Гол Кузнецова не спас “Вашингтон” от разгрома в матче с “Филадельфией”

06.04 / Мишустин раскритиковал решение губернаторов о закрытии границ регионов

30.03 / Уголовное дело завели в Брянске на граждан, заразивших коронавирусом четырех человек

04.02 / В ЦПК отреагировали на сообщения о снижении требований к кандидатам в космонавты

17.02 / Al Arabiya – искусство со свалки — деревенская бабушка собирает из мусора уникальную мозаику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска