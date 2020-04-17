Лукашенко поведал о “забрезжившем маленьком лучике надежды”

17.04.2020, 11:30, Новости дня

В Беларуси справляются с распространением коронавируса. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, даже "маленький лучик надежды забрезжил". Так, уже освободилось больше коек, чем было госпитализировано людей.

"Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал", — подчеркнул Лукашенко.

Также он сообщил о том, что со следующей недели в школах должны начаться занятия, сообщает БелТА. По словам Лукашенко, надо "раскручивать" учебный процесс и втягивать в него детей, но действовать надо медленно, спокойно. Например, в деревне нет проблем, ОРВИ уже закончились, поэтому если могут заниматься — пусть занимаются. А в городах "неделя должна уйти на медленное втягивание детей в образовательный процесс." "Надо постепенно начинать учиться", — сказал глава Белоруссии.

В Белоруссии, по официальным данным, коронавирусом заболели 4204 человека, из них 40 человек умерли.