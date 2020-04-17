 

Госдума запретила продажу алкоголя в барах в жилых домах

17.04.2020, 11:30, Новости дня

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 кв. метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Региональным властям дается право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь таких заведений, передает РИА «Новости». Под ней понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и/или покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Такая мера была инициирована в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.



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