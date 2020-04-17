 

Госдума упростила получение гражданства РФ для иностранцев

17.04.2020, 11:30, Новости дня

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который позволит иностранцам не отказываться от своего гражданства при вступлении в гражданство России.

Таким образом, исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, передает РИА «Новости».

Законопроектом также предлагается при подаче заявления на гражданство РФ исключить требования о трехлетнем сроке нахождения в РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Кроме того, аналогичную норму предлагается распространить на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ, и имеющих в этом браке общих детей; иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в РФ.

Одновременно сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

Гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упростят подачу заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать заявление на гражданство РФ без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

Законопроект, который позволит иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство, не отказываясь при этом от имеющегося, был внесен в Госдуму 7 апреля. 



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