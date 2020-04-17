 

ВОЗ подтвердила 2 млн заразившихся коронавирусом в мире

17.04.2020, 11:30, Новости дня

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн, сообщили в организации.

Отмечается, что по состоянию на 03:00 мск 17 апреля «зарегистрировано 2 034 802 подтвержденных случая COVID-19, включая 135 163 летальных исхода, о которых в ВОЗ поступили сообщения», передает ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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