 

Донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве пообещали денежные выплаты

17.04.2020, 11:16, Новости дня

В столице доноры плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции получат денежные выплаты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В ближайшее время по постановлению мэра Москвы будет принят правовой акт, устанавливающий выплаты для доноров плазмы», – цитирует ТАСС заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти проработают вопрос о стимулировании доноров плазмы крови, которые уже переболели коронавирусом. 



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