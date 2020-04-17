 

Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России

17.04.2020, 11:06, Новости дня

Бывший подрядчик Агентства по национальной безопасности США и осведомитель Эдвард Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России еще на три года.

Как рассказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, срок действия его вида на жительство истекает в апреле.

«Да, на днях мы подали документы на продление вида на жительство еще на три года. Надеемся, что решение будет принято положительное», – цитирует слова Кучерены агентство ТАСС.

В США Сноудена обвиняют в шпионаже и хищении правительственной собственности в связи с тем, что в 2013 году он передал СМИ информацию о программе слежения АНБ.

Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию, и с тех пор живет в Москве. В 2017 году ему выдали вид на жительство сроком до 2020 года.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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