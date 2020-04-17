В Кыргызстане коронавирусом инфицированы более 100 медиков

17.04.2020, 10:54, Новости дня

В Кыргызстане число медицинских работников с диагнозом COVID-19 достигло 116. По данным на 17 апреля, 12 из 23 новых пациентов с коронавирусом – медики, сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

По его данным, 7 инфицированных медиков выявлено в Бишкеке, 4 – в Ошской области, один – в городе Ош.

“Среди зараженных врачей выявлены разные факторы передачи: контакт с больными или контакт с людьми, находящимися под медицинским наблюдением. В большинстве случаев это контакты медиков между собой”, – сказал замминистра.

Ранее правительство Кыргызстана определило размер компенсаций медицинским работникам в случае их заражения или смерти от коронавирусной инфекции. В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей медики получат компенсацию в 200 тысяч сомов (около $2500), размер выплат семье в случае смерти составит 1 миллион сомов (около $12500).

Всего в Кыргызстане на 17 апреля выявили 489 инфицированных коронавирусной инфекцией. По регионам статистика выглядит следующим образом:

Город Бишкек – 102;

Город Ош – 73;

Ошская область – 135;

Баткенская область – 5;

Джалал-Абадская область – 93;

Чуйская область – 28;

Иссык-Кульская область – 8;

Нарынская область – 45;

Таласская область – 0.