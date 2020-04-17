В Кыргызстане коронавирусом инфицированы более 100 медиков
17.04.2020, 10:54, Новости дня
В Кыргызстане число медицинских работников с диагнозом COVID-19 достигло 116. По данным на 17 апреля, 12 из 23 новых пациентов с коронавирусом – медики, сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.
По его данным, 7 инфицированных медиков выявлено в Бишкеке, 4 – в Ошской области, один – в городе Ош.
“Среди зараженных врачей выявлены разные факторы передачи: контакт с больными или контакт с людьми, находящимися под медицинским наблюдением. В большинстве случаев это контакты медиков между собой”, – сказал замминистра.
Ранее правительство Кыргызстана определило размер компенсаций медицинским работникам в случае их заражения или смерти от коронавирусной инфекции. В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей медики получат компенсацию в 200 тысяч сомов (около $2500), размер выплат семье в случае смерти составит 1 миллион сомов (около $12500).
Всего в Кыргызстане на 17 апреля выявили 489 инфицированных коронавирусной инфекцией. По регионам статистика выглядит следующим образом:
Город Бишкек – 102;
Город Ош – 73;
Ошская область – 135;
Баткенская область – 5;
Джалал-Абадская область – 93;
Чуйская область – 28;
Иссык-Кульская область – 8;
Нарынская область – 45;
Таласская область – 0.
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