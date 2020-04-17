Эксперты оценили план Трампа по выходу США из карантина

17.04.2020, 10:53, Новости дня

«Для переизбрания Трампу необходимо показать, что вирус уже побежден, поэтому он торопится», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал план президента США Дональда Трампа по постепенному снятию карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

«Очевидно, что с точки зрения Дональда Трампа главный вред от вируса – это экономические последствия, в том числе и от медицинских и карантинных мер. Если США оперативно не откроются, то даже те умеренные меры карантина, которые введены сейчас, будут бессмысленными и контрпродуктивными, поскольку экономике будет нанесен очень большой удар», – отметил доцент Финансового университета, политолог Геворг Мирзаян.

Накануне Дональд Трамп обнародовал планы «открытия страны» – постепенной отмены карантина и других санитарных ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Правда, президент США сделал оговорку – ограничения будут отменяться властями каждого из штатов, исходя из ситуации. В пятницу эксперты отметили, что выступление Трампа привело к росту нефтяных котировок. Одновременно с этим появились сообщения, опровергающие заявление президента США о том, что страна пережила пик пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, за сутки от коронавируса умерло более 4,5 тысяч человек. The Wall Street Journal отмечает, что показатели, зафиксированные в четверг, более чем на 2 тысяч превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне.

В специфике американской экономики, подчеркнул Мирзаян, карантин особенно затратен. В стране уже миллионы людей потеряли работу, а в США вместе с работой человек теряет медицинскую страховку, возможность оплачивать ипотеку. Поэтому президент делает все возможное, чтобы скорее открыть экономику. «Несмотря на огромный поток смертности от коронавируса американское общество доверяет Трампу. Опросы показывают, что его рейтинг растет. Демократы пытаются с этим бороться, но пока у них это не сильно получается», – резюмировал эксперт.

Эксперт-американист Борис Межуев, в свою очередь, полагает: Трамп и его советники используют не только экономическую, но и медицинскую аргументацию. Они апеллируют к мнению ряда врачей о том, что ставку нужно делать на выработку коллективного иммунитета. «С этой точки зрения, карантинные меры были введены в разных странах мира не для предотвращения заражения, а для налаживания работы медицинских служб после первой волны заражения. Продолжение карантина явно чревато экономическим коллапсом, экономический урон страшнее эпидемиологического», – отметил Межуев газете ВЗГЛЯД.

«Не знаю, насколько верна такая позиция, но ее явно придерживается Трамп, – заметил эксперт. – Именно этим можно объяснить разрыв США с ВОЗ». Адресатами президентских предложений, в первую очередь, является малый бизнес, который составляет костяк электората Трампа, и который сейчас теряет работу, подчеркнул эксперт-американист. «Игнорирование проблем этих избирателей чревато поражением на президентских выборах, которые запланированы на ноябрь», – констатировал эксперт.

«С другой стороны, противники Трампа используют убедительные аргументы – президент запоздал с введением карантина, игнорировал предупреждения ВОЗ, которые организация давала еще в январе», – отметил Межуев.

«Тяжелейшая ситуация в Нью-Йорке, которая стала следствием крайне неэффективной американской системы здравоохранения (которую всегда защищали республиканцы) – это очевидный факт, – указал эксперт. – Если оппоненты Трампа в своей критике смогут сдвинуться на более левую, социал-демократическую позицию (по крайней мере, в том что касается права на качественное медобслуживание, вне зависимости от уровня доходов), то они найдут самое уязвимое место республиканской администрации. Думаю, у Трампа проблемы будут».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп еще марте, до резкого роста случаев заражения коронавирусом в США, говорил о возможности уже к Пасхе снять карантинные меры, которые ввели губернаторы штатов. Как тогда отмечали эксперты, это может стать ударом по основам американского федерализма.

По последним данным, в США зафиксировано более 658,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 32 тыс. 168 человек.

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