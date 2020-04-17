 

В РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях коронавируса

17.04.2020, 10:53, Новости дня

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что категорически нельзя делать в Пасху, а чему необходимо следовать.

«Очевидно, что это серьезный вызов. И переживаемое сейчас нами понуждает нас переосмыслить многие вещи. И в нашей жизни вообще, и в церковной жизни – также. Хотя, повторю, все выводы из серии «мир больше никогда не будет прежним» и т.д. мне кажутся преждевременными», – сказал Легойда в интервью «Российской газете». 

По его словам, эту ситуация нужна людям для глубокого переосмысления себя, тогда «может быть мы научимся по-настоящему ценить то, что нам было дано в последние 30 лет».

«Все понимают серьезность угрозы, стремятся не допустить большой беды. Мы проходим через тяжелое испытание –  и психологическое, и духовное,  и материальное (понятно же, что ситуация сильно ударит  по благосостоянию, по занятости). Но выбрана, по-моему,  самая важная линия – на сохранение жизни и здоровья людей», – отметил он. 

Легойда напомнил, что патриарх еще в первой проповеди в связи с пандемией сказал: «51 год я призывал вас приходить в храмы, представьте, каково мне сейчас просить вас остаться дома». 

По словам председателя, в разных регионах сейчас разная эпидемиологическая ситуация, и соответственно разные правила посещения храмов. Самые проблемные зоны – Москва и Московская область, люди здесь переживают и по-разному реагируют, добавил он. 

«Когда человеку, который ничего не боится  и ничем не рискует (как он думает), нужно пожертвовать возможностью побывать в храме ради других людей – это нравственна дилемма. И люди, движимые «я хочу», с трудом проходят это испытание. Я недавно своим близким, которые рвутся идти в храм, несмотря на благословение патриарха молиться дома, сказал, что мне это напоминает попытку объехать по обочине автомобильную пробку», – отметил Легойда. 

Также он заявил, что на официальных интернет-ресурсах Русской православной церкви опубликовано, как можно благословить дома пасхи, куличи, яйца и прочую пасхальную снедь. 

«Люди, приготовившие куличи и пасхи, должны прочитать пасхальный тропарь, и если у кого есть святая вода, покропить ею пасхальные снеди. И потом спокойно и радостно вкушать приготовленное», – сказал он. 

По его словам, несмотря на то, что людей в храме стало значительно меньше, постоянно приходится общаться с ними, в том числе и  по телефону, и по почте, причащать больных на дому.

Что же касается посещения священниками больных в больницах для исповеди и причастия, то здесь, по словам Легойды, ситуация очень сложная. 

«Сейчас мы фактически  лишены такого доступа по требованию врачей. Но мы находимся в постоянном диалоге с министерством здравоохранения и с другими структурами, пытаясь объяснить необходимость этого. У нас даже есть священники, специально подготовленные для того, чтобы причащать больных», – добавил он. 

Легойда подчеркнул, что сейчас важнее каждому лично правильно вести себя, «ведь люди проявляются в критической ситуации, которая многие вещи обнажает».

«Пасха  – осевое событие… Вопрос в том, насколько у нас хватит силы, мудрости, смирения, чтобы принять то, что посылает нам Господь», – подчеркнул председатель. 

Ранее в РПЦ уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома. 



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