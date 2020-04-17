 

Меган Маркл и принц Гарри поработали курьерами по доставке еды: отзывы клиентов

17.04.2020, 10:37, Разное

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри решили помочь нуждающимся во время пандемии коронавируса и стали волонтерами проекта Project Angel Food. Миссию выбрали сложную, но выполнимую – стали курьерами по доставке еды для тяжелобольных жителей Лос-Анджелеса.

Принц Гарри и Меган МарклОни хотели помочь нам освободить некоторых водителей от нагрузки, поэтому сегодня они осуществили доставки в Западном Голливуде. Это действительно потрясающе,- сказал Ричард Айоуб, генеральный директор Project Angel Food, о новых волонтерах, назвав их “очень открытыми людьми”. Британскому HELLO! удалось получить и комментарий от одного из мужчин, которому посчастливилось получить посылку от курьера королевских кровей. Мужчина по имени Дэн Тирелл не сразу узнал Гарри, поскольку они с Меган были в масках – она в профессиональной медицинской, а вот принц ограничился тканевой повязкой:

Я подумал: “Рыжеволосый парень выглядит очень знакомо, и девушка у него очень красивая”… Затем я увидел за ними большую машину с охраной. Если бы меня предупредили, я бы надел свою тиару!

Принц Гарри и Меган МарклГерцоги Сассекские позаботились и о британцах. Деньги, полученные благодаря трансляции церемонии их бракосочетания, – а это более 110 тысяч долларов – они передали благотворительной организации Feeding Britain, чтобы закупить питание для британских школьников на время вспышки коронавируса. Для этого Меган и Гарри связались с духовным главой Церкви Англии в Соединенном Королевстве архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, который проводил их свадьбу, и который также возглавляет Feeding Britain. Также Меган и Гарри договорилась с телеканалом BBC о том, что сверхприбыль от трансляции свадьбы передадут на благотворительные цели.

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Публикация от Royalty Report (@royalty.report)16 Апр 2020 в 8:23 PDT



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