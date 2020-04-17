Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци отменили свадьбу

17.04.2020, 10:37, Разное

Последняя незамужняя внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, в ближайшие месяцы так и останется незамужней: вместе со своим женихом, итальянским аристократом и бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци, они приняли решение отменить свадьбу на неопределенный срок. Торжество, которое должно было состояться 29 мая, перенесено из-за пандемии коронавируса.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли МоцциУстраивать большую свадьбу пока не планируется. Беатрис и Эдоардо даже не думают об этом в такое непростое время. Когда все изменится, они вплотную займутся подготовкой, но не сейчас,— цитирует Daily Mail представителя Букингемского дворца. Отметим, что это не первые трудности, с которыми столкнулись Беатрис и Эдоардо. Больше полугода дата свадьбы откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а теперь – и о переносе всей свадьбы… Остается надеяться, что любовь преодолеет все!

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли МоцциПринцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 3-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.