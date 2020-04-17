Nissan о возобновлении работы в США

17.04.2020, 10:31, Новости дня

Японская компания недавно сообщила о приостановлении деятельности своих заводов на территории США из-за пандемии коронавируса до мая.

Вместе с тем предполагалось, что уже в начале следующего месяца станет возможным полностью возобновить деятельность. В связи с текущем неблагоприятной обстановкой в мире, руководство Nissan намерено пересмотреть производственные планы на 2020 год. Напомним, в первом квартале продажи автомобилей в США снизились на треть.

В свою очередь, на всей территории страны функционируют всего три производственные площадки. Кроме того, в компании намерены уменьшить объемы производства техники в нынешнем году на 1 миллион экземпляров. Таким образом, за год будут выпущены всего 5 миллионов автомобилей.