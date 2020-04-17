 

Владельца Tesla поразило плохое качество сборки

17.04.2020, 10:30, Новости дня

Американский гигант Tesla постарался максимально оптимизировать работу для ускорения сроков выхода электрокара Model Y.

Вместе с тем сроки удалось выдержать, однако качество сборки автомобилей продолжает вызывать некоторые сомнения у пользователей. В частности, за электрический автомобиль Model Y запрошена сумма в размере 40 тысяч долларов, однако владельцами выявляются несколько дефектов, которые связаны с колесными дисками, кузовом и салоном.

Наиболее особой проблемой у клиентов стала дверь багажника, которая имеет электрический привод, не способный поднять крышку из-за тяжелого веса. На дверных панелях и колесах видны разводы краски и царапины, которые также негативно отразились на общей оценке автомобилей.



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