Рассекречен кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

17.04.2020, 10:30, Новости дня

В Сети рассекретили свежую порцию официальных снимков обновленного кроссовера под названием Nissan X-Trail (Rogue).

Вместе с тем по фотографиям можно увидеть двухуровневую светодиодную оптику, объемную решетку радиатора с новым логотипом, а также усовершенствованные бампера и задние фонари. Что касается интерьера салона, то он сможет порадовать “парящим” экраном, а также стильной приборной панелью нового образца. Теперь переключатель КПП получит электронное исполнение.

Также заявлено, что новый кроссовер Nissan X-Trail (Rogue) получил 2-литровый бензиновый агрегат, но его мощность пока не объявлена. Автомобиль официально представят публике летом текущего года, однако уже к осени состоится старт продаж в США и Европе.