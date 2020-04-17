Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

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17.04.2020, 10:30, Новости дня

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00, индекс Мосбиржи рос на 1,6% и достигал отметки в 2566,42 пункта, индекс РТС прибавил 1,8%, до 1085,9 пункта, передает ТАСС.

К 10.07 мск индексы демонстрировали разнонаправленную динамику – индекс Мосбиржи замедлил рост до 1,2%, до 2544,76 пункта, а РТС вырос на 2%, до отметки в 1088,43 пункта.



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