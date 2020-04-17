 

«Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубеж

17.04.2020, 10:30, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение временно прекратить продажу билетов на рейсы, вылетающие из РФ за границу, сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований», – цитирует РИА «Новости» Спивакова.

По ее словам, не стоит искать в этом решении прогнозов по возобновлению международных перелетов.

Судя по данным сайта авиакомпании, купить билеты на зарубежные рейсы возможно на даты не ранее 1 августа.

Напомним, с 27 марта Россия закрыла все международные полеты, кроме рейсов, призванных вернуть россиян домой, а также грузового и почтового авиасообщения. Такие меры были приняты в целях защиты россиян от распространения коронавирусной инфекции.



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