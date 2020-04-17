Die Welt – постпред России при ЕС предложил Брюсселю военное сотрудничество

17.04.2020, 10:20, Новости дня

Несмотря на введение односторонних штрафных мер, ЕС остаётся для РФ стратегическим партнёром, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в своём интервью для Die Welt. Дипломат отметил, что Москва и Брюссель могут сотрудничать в целом ряде сфер — в том числе и в оборонительной политике: в частности, Чижов заявил о готовности РФ помогать в операциях ЕС в третьих странах.



Reuters

После введения односторонних штрафных мер отношения между ЕС и Россией находятся на неестественно низком уровне, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в своём интервью для Die Welt. При этом, по мнению Чижова, сейчас у обеих сторон наблюдается потребность вернуть отношения в нормальное русло: РФ и ЕС имеют хорошо функционирующие институты сотрудничества, общие интересы в экономике и в политике безопасности. «Я выражаю сдержанный оптимизм по поводу того, что в обозримом будущем наши отношения улучшатся», — приводит издание слова Чижова.

По словам российского дипломата, если ЕС хочет сохранить своё экономическое влияние в условиях многополярного мира и подъёма развивающихся стран, то ему необходимо тесное экономическое сотрудничество с Россией. К сотрудничеству, в том числе, относится создание общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Чижов подчеркнул, что ЕС остаётся для РФ стратегическим партнёром.

Чижов также отметил, что Москва и Брюссель продолжают сотрудничество в рамках борьбы с терроризмом и преступностью. Дипломат рассказал о возможности кооперации в сфере искусственного интеллекта и климата.

Кроме того, Чижов рассказал об отношении РФ к европейскому оборонному проекту Pesco: дипломат заявил, что в целом Москва не рассматривает усиление оборонительной кооперации стран ЕС как проблему и открыта к сотрудничеству с Pesco. В качестве примера Чижов упомянул возможность кооперации в области киберзащиты, логистики, а также участия российских военных в операциях ЕС в третьих странах. Дипломат напомнил, что в 2008 году РФ уже предоставляла ЕС вертолёты для миссии в Чаде. Кроме того, Москва и Брюссель сотрудничали в борьбе с сомалийскими пиратами.