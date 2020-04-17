 

После бунта в колонии Ангарска возбудили новые дела

17.04.2020, 10:16, Новости дня

В Иркутской области возбуждены еще два уголовных дела, в том числе о массовых беспорядках, после бунта в ангарской колонии, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления… «дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии», «организация и участие в массовых беспорядках», – сообщается на сайте ведомства.

Также СК напомнил, что ранее было заведено уголовное дело по факту бунта в колонии. 

Отмечается, что уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, «их порядка двухсот человек». В ходе расследования дела будут допрошены более двух тыс. свидетелей – сотрудников колонии и осужденных.

Вечером 9 апреля один из осужденных, содержащийся в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников учреждения и призывал других осужденных к противоправным действиям. Находящиеся в соседних помещениях штрафного изолятора осужденные разбили стекла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы на руках осколками и напали на сотрудника. Также они устроили поджог. Возбуждено дело.

Пожар был локализован на площади 30 тыс. кв. метров, открытое горение удалось ликвидировать. Огнем уничтожено восемь объектов, в том числе производственные цехи, расположенные в промзоне колонии.



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