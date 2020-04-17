Минпросвещения перенесло проверочные работы на осень

17.04.2020, 10:16, Новости дня

Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», – передает РИА «Новости» слова Кравцова.

Он добавил, что результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников.

«За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа», – отметил он.

Ранее в Минпросвещения заявили, что регионы могут закончить учебный год 1-8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) или перенести часть программы на следующий учебный год.