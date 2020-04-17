Власти Уханя пересчитали количество жертв COVID-19, число увеличилось почти вдвое

17.04.2020, 10:15, Новости дня

Власти китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19, уточнили количество инфицированных и умерших во время эпидемии. Об этом сообщает агентство Хinhua.

В соответствии с новыми данными, число погибших во время эпидемии увеличилось на 1290 человек и составило 3869. Число инфицированных выросло на 325 – до 50 333 человек.

Агентство назвало причины пересчета данных:

система здравоохранения была перегружена, медучреждения не могли принять всех заболевших, некоторые пациенты умерли дома, не получив лечения в больницах;

медицинский персонал был занят спасением и лечением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям;

пациентов лечили в том числе в частных клиниках, что усложнило сбор данных;

зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерло 4636 больных COVID-19, заболело 83 753 человека, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В начале марта гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на данные расследования китайских властей писала, что первый пациент заразился коронавирусом еще в ноябре, а не в декабре. Это был 55-летний житель провинции Хубэй. По данным издания, китайские власти выявили по меньшей мере 266 человек, которые заразились вирусом в прошлом году и попали в поле зрения медиков. Врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием, в конце декабря. Первое официальное сообщение о вспышке датировано 31 декабря 2019 года.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно неизвестно.

По состоянию на утро 17 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 2 158 250 человек. Жертвами COVID-19 стали 144 243 человека, излечились 543 999 человек.