Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

17.04.2020, 10:15, Новости дня

Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха.

Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 9.50 17 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 215.

На втором месте в рейтинге китайский Чунцин (168), на третьем – китайский Ханчжоу (162).

Киев является единственным городом в мире, где AQI превышает 200, еще в пяти (Чунцине, Ханчжоу, китайском Шанхае и таиландском Чиангмае) установлен “красный уровень”, то есть AQI выше 150.

“Фиолетовый уровень”, как в Киеве, означает, что качество воздуха является опасным для здоровья человека.

Скриншот: iqair.com

Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считает воздух при индексе AQI до 50.

Всего на шкале шесть уровней:

0–50 – хороший;

51–100 – умеренный;

101–150 – нездоровый для чувствительных групп;

151–200 – нездоровый;

201–300 – очень нездоровый;

301–500 – опасный.

При “очень нездоровом уровне” в AQI советуют избегать занятий спортом на улице и использовать маски. Люди из чувствительной группы должны оставаться в помещении и ограничить свою активность.

Обычно рейтинги самых загрязненных городов возглавляют индийские, китайские и пакистанские мегаполисы.

Эксперты отмечали, что в целом после введения карантина, которое сопровождалось остановкой предприятий и уменьшением количества транспорта на улицах, экологическая ситуация в мире значительно улучшилась.

Роб Джексон из Стэнфордского университета, возглавляющий группу ученых “Глобальный углеродный проект”, сказал The Independent, что прогнозирует падение выбросов в атмосферу углекислого газа “на пять и более процентов” в этом году, и подчеркнул, что подобного не было со времен Второй мировой войны.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.