Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом
17.04.2020, 10:15, Новости дня
Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха.
Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 9.50 17 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 215.
На втором месте в рейтинге китайский Чунцин (168), на третьем – китайский Ханчжоу (162).
Киев является единственным городом в мире, где AQI превышает 200, еще в пяти (Чунцине, Ханчжоу, китайском Шанхае и таиландском Чиангмае) установлен “красный уровень”, то есть AQI выше 150.
“Фиолетовый уровень”, как в Киеве, означает, что качество воздуха является опасным для здоровья человека.
Скриншот: iqair.com
Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считает воздух при индексе AQI до 50.
Всего на шкале шесть уровней:
0–50 – хороший;
51–100 – умеренный;
101–150 – нездоровый для чувствительных групп;
151–200 – нездоровый;
201–300 – очень нездоровый;
301–500 – опасный.
При “очень нездоровом уровне” в AQI советуют избегать занятий спортом на улице и использовать маски. Люди из чувствительной группы должны оставаться в помещении и ограничить свою активность.
Обычно рейтинги самых загрязненных городов возглавляют индийские, китайские и пакистанские мегаполисы.
Эксперты отмечали, что в целом после введения карантина, которое сопровождалось остановкой предприятий и уменьшением количества транспорта на улицах, экологическая ситуация в мире значительно улучшилась.
Роб Джексон из Стэнфордского университета, возглавляющий группу ученых “Глобальный углеродный проект”, сказал The Independent, что прогнозирует падение выбросов в атмосферу углекислого газа “на пять и более процентов” в этом году, и подчеркнул, что подобного не было со времен Второй мировой войны.
С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.
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