 

Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

17.04.2020, 10:15, Новости дня

Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. 

Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 9.50 17 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 215.

На втором месте в рейтинге китайский Чунцин (168), на третьем –  китайский Ханчжоу (162).

Киев является единственным городом в мире, где AQI превышает 200, еще в пяти (Чунцине, Ханчжоу, китайском Шанхае и таиландском Чиангмае) установлен “красный уровень”, то есть AQI выше 150.

“Фиолетовый уровень”, как в Киеве, означает, что качество воздуха является опасным для здоровья человека. 

Скриншот: iqair.com

Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считает воздух при индексе AQI до 50. 

Всего на шкале шесть уровней:

0–50 – хороший;
51–100 – умеренный;
101–150 – нездоровый для чувствительных групп;
151–200 – нездоровый;
201–300 – очень нездоровый;
301–500 – опасный.

При “очень нездоровом уровне” в AQI советуют избегать занятий спортом на улице и использовать маски. Люди из чувствительной группы должны оставаться в помещении и ограничить свою активность. 

Обычно рейтинги самых загрязненных городов возглавляют индийские, китайские и пакистанские мегаполисы. 

Эксперты отмечали, что в целом после введения карантина, которое сопровождалось остановкой предприятий и уменьшением количества транспорта на улицах, экологическая ситуация в мире значительно улучшилась. 

Роб Джексон из Стэнфордского университета, возглавляющий группу ученых “Глобальный углеродный проект”, сказал The Independent, что прогнозирует падение выбросов в атмосферу углекислого газа “на пять и более процентов” в этом году, и подчеркнул, что подобного не было со времен Второй мировой войны. 

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Россиянка потеряла квартиру, оплатив ипотеку рублями из 90-х

04.03 / Партия “Ликуд” Биньямина Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

10.02 / В РФ заявили об использовании боевиками режима деэскалации в Идлибе

31.03 / Въезды в города Грузии заблокированы колючей проволокой

13.02 / У Зеленского не было непубличных встреч в Омане – Ермак

20.02 / Спасатели ГСЧС заявили о готовности транспортировать украинцев из Уханя к месту карантина

13.04 / Прокуратура Закарпатья расследует, скрыл ли медработник информацию о COVID-19 у умершей пациентки

11.02 / Песков заявил, что Козак в новой должности будет заниматься “украинскими делами”

03.02 / Участники поисков Влада Бахова предполагают, что останки могли “подкинуть”

19.02 / “Впереди реабилитация”: Сотникова рассказала о прошедшей операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска