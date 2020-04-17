S&P прогнозирует падение мировой экономики на 2,4% в 2020 году

17.04.2020, 10:15, Новости дня

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение мировое экономики в 2020 году на 2,4% в связи с пандемией коронавируса. Обновленный прогноз агентство опубликовало 16 апреля.

В 2019 году мировая экономика выросла на 2,9%. Ранее S&P предполагало, что в 2020 году рост составит 0,4%.

“Воздействие COVID-19 на экономику более длительное и интенсивное, чем предполагалось, и мы снова понизили наши макропрогнозы. Сейчас мы прогнозируем падение мирового ВВП на 2,4% в этом году и сокращение экономики США и еврозоны на 5,2% и 7,3% соответственно”, – сказано в отчете.

В то же время экономики Китая и Индии, по мнению аналитиков агентства, будут расти уже в этом году – на 1,2% и 1,8% соответственно.

S&P прогнозирует, что после 2020 года мировая экономика начнет восстанавливаться, и ожидает, что в 2021 году ВВП стран мира вырастет на 5,9%, а в 2022 году – на 3,9%.

Агентство отметило, что хотя ближайшие перспективы выглядят мрачно, кривые роста количества зараженных сглаживаются, поэтому “акцент сместился на восстановление”.

“Его продолжительность и темпы будут зависеть от сочетания шагов в области здравоохранения и экономики, реакции людей и компаний, а также состояния рынка труда и малых и средних предприятий. Баланс рисков остается отрицательным, так как многое может пойти не так с нашим базовым прогнозом в области здравоохранения, экономики и политики”, – предупредило S&P.

Международный валютный фонд ожидает сокращения мировой экономики в 2020 году на 3%. Это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2021 году, по прогнозу Фонда, мировая экономика должна вырасти на 5,8%.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века.

“Всего три месяца назад мы ожидали рост доходов на душу населения в более чем 160 наших странах-членах в 2020 году. Сегодня этот показатель перевернулся с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что более 170 стран будут испытывать спад доходов на душу населения в этом году”, – сказала глава МВФ.

Всемирная торговая организация прогнозирует падение мировой торговли на уровне 13–32% в 2020 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.