Ракова: пик заболеваемости COVID-19 ожидается в Москве в ближайшие недели

17.04.2020, 10:10, Новости дня

В ближайшие две-три недели в Москве будут самыми трудными всех: ожидается пик заболеваемости коронавирусум COVID-19. Об этом предупредила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом, сообщает телеканал "Россия 24", в столице РФ растет число выздоровевших. За сутки выздоровели 123 человека. Всего со времени появления первых пациентов в РФ с COVID-19 от коронавируса вылечились 1517 человек, продолжила Ракова.

Московская чиновница подчеркнула, что нагрузка на столичное здравоохранение во время объявленной с 11 марта ВОЗ пандемией выросли в разы. Есть и новации: теперь всем пациентам с признаками ОРВИ будет выдаваться постановление о двухнедельной изоляции. Они будут обязаны оставаться дома. Ранее такие требования действовали только в отношении тех, у кого наличие коронавируса уже подтверждено тестами. Также изменилась и методика лечения. Теперь все больные пневмонией лечатся так же, как и те, у кого пневмония вызвана коронавирусными осложнениями.

Также Ракова обратилась к медикам, предупредив их об ожидаемом пике эпидемии. Она отметила, что победа в борьбе с корнавирусом зависит от каждого специалиста.

"Мы ежедневно фиксируем рост заболевших в Москве коронавирусной инфекцией", — подчеркнула Ракова.

Она добавила, что медики и управленцы в это время должны принимать адекватные ситуации решения.

В Москве 16 апреля снизился суточный рост заболевания COVID-19 — до 1370. Это первое снижение прироста с 11 апреля. Всего в Москве теперь 16146 заболевших. Почти 1400 выздоровели и выписались из больниц, 113 скончались. Новых случаев заболевания выявлено меньше показателей предыдущего дня — менее полутора тысяч.