Пилот совершил аварийную посадку на оживленную трассу в Канаде
17.04.2020, 10:10, Новости дня
Частный легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную посадку на шоссе в Канаде неподалеку от международного аэропорта Квебека имени Жана Лесажа. Инцидент, попавший на видео, произошел утром в четверг, 16 апреля.
На записи, сделанной очевидцем, можно наблюдать, как пилот аккуратно снизился, разминувшись с указателями, и приземлился на автостраду, буквально втиснувшись между ехавшими автомобилями.
Как сообщают канадские СМИ, в результате необычного дорожного происшествия никто не пострадал.
По предварительной версии, причиной, заставившей пилота совершить посадку на дорогу, стала неисправность двигателя, однако окончательные выводы можно будет делать только после проведения расследования.
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