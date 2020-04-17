Пилот совершил аварийную посадку на оживленную трассу в Канаде

17.04.2020, 10:10, Новости дня

Частный легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную посадку на шоссе в Канаде неподалеку от международного аэропорта Квебека имени Жана Лесажа. Инцидент, попавший на видео, произошел утром в четверг, 16 апреля.

На записи, сделанной очевидцем, можно наблюдать, как пилот аккуратно снизился, разминувшись с указателями, и приземлился на автостраду, буквально втиснувшись между ехавшими автомобилями.

Как сообщают канадские СМИ, в результате необычного дорожного происшествия никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной, заставившей пилота совершить посадку на дорогу, стала неисправность двигателя, однако окончательные выводы можно будет делать только после проведения расследования.