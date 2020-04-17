Посол КНР в РФ заявил о завозном характере коронавируса в Китае

17.04.2020, 9:53, Новости дня

Последовательность генов в коронавирусе показывает, что он был завезен в город Ухань, а не возник там, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Пять авторитетных научных органов, среди которых Ботанический сад тропических растений Китайской академии наук Сишуанбаньна-Дайского автономного округа и Центральный ботанический сад Китайской академии наук, собрали данные о 93 образцах генома COVID-19, которые были опубликованы во всемирной базе данных и охватывают 12 стран на четырех континентах. Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним «предком» вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов – гаплотипы – Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения – Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1», – передает ТАСС слова посла.

Он для наглядности сравнил развитие вируса с семейными связями: гаплотип mv1 это «прадедушка», Н13 и Н38 – «дедушка и бабушка», Н3 – «папа», а Н1 – «ребенок».

«Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов, – это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане», – сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что более ранние последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане.

«Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать», – указал он.

Чжан Ханьхуэй назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса, напомнив, что стране пришлось приложить огромные усилия и принести большие жертвы, чтобы победить болезнь.

«Тем самым Китай выиграл время для других стран – целых два месяца – для того, чтобы они провели работу по профилактике и контролю эпидемии», – резюмировал он.

«Многочисленные факты говорят о том, что источник COVID-19 еще не определен и что он указывает на разные регионы. Вирус – общий враг всего человечества, поиск «нулевого пациента» не направлен на то, чтобы прибить его к «столбу позора», а для того, чтобы лучше понять этот вирус, выяснить путь его эволюции и затем полностью победить его. Полагаясь на современную науку и технологии, мы можем проследить источник вируса и быть уверенными, что рано или поздно наступит день, когда все тайное станет явным», – сказал дипломат.

По словам посла, несмотря на то, что новый коронавирус впервые был зафиксирован в Ухане, не факт, что его источник находится именно там.

Он привел в пример случай супружеской пары из Японии, которая заразилась инфекцией, побывав с 28 января по 7 февраля на Гавайях, «не посещая Китай и не контактировав с китайцами». При этом симптомы заболевания у мужа проявились уже 3 февраля.

Чжан Ханьхуэй обратил внимание на сообщения СМИ, в которых предполагается, что уже 1 января коронавирус появился в итальянской Ломбардии.

«К тому же, по сообщениям некоторых СМИ, известный итальянский специалист в области медицины Джузеппе Ремуцци высказал мнение, что эпидемия в Италии начала распространяться раньше, чем в Китае», – сказал он.

Дипломат также напомнил слова главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда, который предположил, что большое количество умерших от гриппа в Соединенных Штатах могли скончаться из- за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, однако США тогда еще не проводили тестирование.

«Италия надеется на отслеживание первого случая заражения, предложив США произвести эксгумацию, однако американская сторона категорически отказалась», – подчеркнул китайский посол.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Ранее председатель комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон сообщил о намерении расследовать причины появления и распространения коронавируса, а также роли Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии информации о появлении вируса.

По словам сенатора, комитет хочет выяснить обстоятельства появления и распространения вируса, и по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии.