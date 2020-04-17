Глава НАСА не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

17.04.2020, 9:53, Новости дня

Глава НАСА Джим Брайденстайн не поздравил российского космонавта Олега Скрипочку, вернувшего на Землю в корабле «Союз МС-15» с МКС вместе с американскими коллегами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

«Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган», – передает РИА «Новости» сообщение Брайденстайна в своем Twitter.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил всех членов вернувшегося экипажа.

«С возвращением на Землю, командир экипажа Олег Скрипочка и бортинженеры Эндрю Морган и Джессика Меир! Спасибо всем, кто готовил наш корабль к космическому полёту! Спасибо сотням задействованных в спасательной операции российских специалистов! Спасибо Казахстану за содействие!» – написал Рогозин.

Ранее «Союз МС-15» приземлился в степи Казахстана. Спасатели достали россиянина Олега Скрипочку и американцев Джессику Меир и Эндрю Моргана из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-15».