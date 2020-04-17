 

Малышева объяснила опасность ожирения при коронавирусе

17.04.2020, 9:53, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, чем опасен лишний вес во время пандемии коронавируса.

Во время прямого эфира в Instagram она заявила, что люди, страдающие ожирением, обязательно имеют болезни, которые могут вызвать осложнения.

По словам Малышевой, в группе риска находятся не только очень пожилые люди, но и люди с «диким ожирением». Врач уверена, что у тех, кто страдает от такой проблемы, есть минимум четыре болезни, которые ставят их под угрозу во время пандемии.

В качестве примера ведущая привела рестриктивную болезнь легких. По словам Малышевой, люди с лишним весом не могут вдохнуть полной грудью из-за того, что на них давит жир.

Кроме того, врач заявила, что у всех людей с ожирением есть гипертония, а у большинства – сахарный диабет. 

Ранее Малышева назвала способ убить «любой случайный вирус» в пище, даже если повар кашлял или чихал во время готовки.



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