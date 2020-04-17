Ученые подсчитали, сколько лет здоровья добавляют различные факторы образа жизни

17.04.2020, 9:43, Разное

Сейчас мало у кого есть сомнения, что физическая активность, нормальный вес, отказ от курения и умеренность в потреблении алкоголя помогают сохранить здоровье. В новом исследовании ученые смогли высчитать, сколько лет здоровой жизни могут добавить различные атрибуты ЗОЖа. Исследование опубликовано в JAMA Internal Medicine.

Ученые наблюдали более чем за 115 тысячами людей в возрасте от 40 до 75 лет около 13 лет. Авторы собрали информацию о том, насколько соответствовали участники исследования перечисленным факторам здорового образа жизни. Приверженность каждому из них они оценивали по шкале от 0 до 2. Например, здоровый индекс массы тела (до 25) соответствовал 2 баллам, ожирение (индекс более 30) – 0. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать, составляло 8.

Ученые определили, что чем выше у людей был балл по разработанной ими шкале, тем дольше они жили без хронических болезней. По сравнению с теми, у кого показатель по «ЗОЖ-шкале» был 0, люди с результатом 8 были разительно здоровее: для мужчин он был связан с дополнительными 9,9 лет жизни без тяжелых болезней, для женщин – 9,4.

Ученые создали 16 «профилей образа жизни», которые отражали разные степени соответствия четырем исследуемым факторам образа жизни. Оказалось, что четыре профиля, которые соответствовали наибольшему количеству лет без тяжелых болезней, включали нормальный вес (индекс массы тела до 25) и хотя бы два из трех остальных факторов.

Тем не менее, авторы отмечают, что даже следование совершенно здоровому образу жизни не дает стопроцентной гарантии долголетия. Вместе с тем они уверены, что их новые данные существенным образом помогут понять все плюсы здорового образа жизни.