“На пределе возможностей”: врач из Москвы рассказал о работе в тяжелейших условиях

17.04.2020, 9:42, Разное

Медик сообщил, что стационар рассчитан на 1,3 тысячи человек, но из-за эпидемии коронавируса в Москве норма уже перевыполнена. В последнюю неделю в Больнице имени Филатова больше 1,5 тысячи пациентов, 130 из которых находятся в реанимации, передает РИА ФАН.

Медучреждение задействовало практически все резервы. Практически все койки в реанимации заняты, пишет URA.ru. Валерий Вечорко отметил, что в больнице задействовано около 80 аппаратов ИВЛ. “Мы работаем уже на пределе возможностей”, – цитирует врача RT.

На 17 апреля общее число заболевших COVID-19 в России составляет почти 28 тысяч. Скончались 232 человека, 2304 выздоровели.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT

Ранее главврач 52-й больницы столицы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом в Москве составляют молодые люди.

Напомним, что из-за эпидемии COVID-19 в Москве продолжает действовать режим самоизоляции, и горожанам для перемещения по городу на транспорте необходимо использовать специальные пропуска. Эксперты ожидают, что это поможет затормозить скорость распространения коронавируса в мегаполисе.