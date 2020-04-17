 

“Аэрофлот” приостановил продажу билетов за рубеж до 1 августа

17.04.2020, 9:38, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРоссийская авиакомпания “Аэрофлот” приостановила продажу билетов на международные рейсы до 1 августа, пишет “Коммерсант”. Ограничения коснулись полетов из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Париж, Барселону, Ригу, Гавану, Мале и другие зарубежные города.

Ранее на сайте авиаперевозчика можно было приобрести билеты с вылетом после 30 апреля.

В самой авиакомпании эту информацию пока не комментировали.

Из-за пандемии коронавируса было практически прервано международное авиасообщение между странами. С 27 марта Россия выполняет только рейсы для доставки российских граждан из зарубежных стран на родину. В начале апреля “Аэрофлот” из-за снижения спроса сократил частоту внутрироссийских рейсов.

Похожие ограничения действуют в других странах мира. Евросоюз закрыл въезд в Шенгенскую зону, США запретили рейсы из Европы.

 



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