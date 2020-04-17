Правозащитники рассказали о пытках заключенного – ФСИН считает одним из организаторов бунта в колонии Ангарска

17.04.2020, 9:38, Новости дня

Сотрудники ФСИН пытали уроженца Чечни Хумайда Хайдаева – ведомство считает его одним из организаторов бунта в ИК-15 Ангарска Иркутской области, сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на пресс-службу комитета “Гражданское содействие”.

Как рассказали правозащитники, после бунта Хайдаева поместили в СИЗО-1. С 13 апреля сотрудники ФСИН отказывали адвокатам в допуске к заключенному, ссылаясь на постановление главного санитарного врача службы.

16 апреля адвокатам все-таки удалось встретиться с подзащитным, поскольку на этот день был назначен допрос. “Когда Хайдаева привели на допрос, адвокаты были шокированы его состоянием. Все его тело было покрыто гематомами. Переломаны пальцы рук и ног. Лицо было обезображено. Говорить свободно он не мог, и с трудом рассказал о пытках”, – рассказали в “Гражданском содействии”.

По словам Хайдаева, в первый же день в СИЗО ему надели наручники за спиной и приковали к батарее в камере, а лицо покрыли липкой маской. Ее сняли вместе с кожей через четыре дня, за день до допроса, рассказал заключенный. Медицинскую помощь Хайдаеву также не оказывали – переломанные пальцы не были загипсованы. Допрос так и не состоялся.

Бунт в колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области начался 10 апреля, после того как один из заключенных обвинил сотрудников ФСИН в избиении. Бунт был жестоко подавлен силовиками: пострадали около трехсот человек, на территорию колонии был введен спецназ, который забросал осужденных дымовыми шашками.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что осужденные напали на сотрудника учреждения, а также обвинили их в поджоге нескольких зданий колонии. Правозащитники эту информацию отрицают. По сведениям, полученным от родственников заключенных, спецназ забросал территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Правозащитников в колонию не пускают. По информации правозащитницы Ольги Романовой, в колонии №15 в Иркутской области бунты заключенных происходили и прежде.