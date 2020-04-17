Мнение: О драконовских штрафах за каждый чих

17.04.2020, 9:30, Разное

Нынешняя Москва живёт, как в сказке: чем дальше, тем страшней. Любимые истории из детства обретают в ней тягостную силу воспалённой реальности.

Помните, как в «Приключениях Чиполлино» некий принц ввёл налог на воздух и на каждый вздох? Так вот, это уже не вымысел, а обыденность в российской столице.

Ну, практически.

Московские власти свои штрафы за нарушение самоизоляции распространили уже и на больных любой ОРВИ. Ранее мэрия сообщила о том, что всем больным с ОРВИ будут ставить диагноз «подозрение на коронавирусную инфекцию», поскольку симптомы обоих заболеваний на ранних стадиях якобы схожи.

В общем, теперь неудачно чихнувших жителей Москвы, у которых выявили ОРВИ, будут отправлять на обязательную самоизоляцию и штрафовать в случае нарушения ими режима этой самоизоляции. Каждому простудившемуся будет выдаваться предписание Главного санитарного врача, размноженное на ксероксе, – под роспись.

Короче, будьте здоровы – это уже не просто формальное пожелание, а требование момента.

И, да, вам не кажется, что это уже какая-то управленческая агония началась?